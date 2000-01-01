لقي 14 جنديا مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح، في هجوم مسلح استهدف مخيمًا عسكريًا قرب قرية "سومبي" في إقليم تومبوكتو، بالمنطقة الشمالية لجمهورية مالي.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مسؤول محلي، فضل عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه، أنّ الهجوم نفذه عدد من "المسلحين الجهاديين"، على حد وصفه.

وفيما أكد المتحدث باسم جيش مالي، دياران كوني، مهاجمة عدد من المسلحين المخيم العسكري في تومبوكتور، نفى وقوع أي خسائر في الأرواح بين صفوف الجيش حتى اللحظة (13: 44 ت.غ)، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن المنطقة الشمالية في مالي كانت تسيطر عليها مجموعة من الجماعات المسلحة، حتى بداية العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في تلك المنطقة منذ 5 سنوات.