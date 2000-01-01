أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بمقتل 7 يمنيين، اليوم السبت، جراء غارة جوية يُعتقد أنها نُفذت بواسطة طائرة أميركية بدون طيار، على المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت المصادر أن طائرة قصفت، اليوم، سيارة يستقلها سبعة أشخاص، في منطقة المصينعة، بمديرية الصعيد، ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وقالت بعض المصادر إن الضحايا من المدنيين، وينتمي خمسة منهم إلى "آل عتيق"، فيما الآخران من مرافقيهم، من أبناء المنطقة التي وقع فيها القصف.

وتشير المصادر المحلية إلى أن الضحايا السبع كانوا يبحثون عن أقارب لهم انضموا لتنظيم "القاعدة"، لمطالبتهم بترك التنظيم، وفي الطريق إلى إحدى المناطق التي يُعتقد أن مسلحي "القاعدة" يتواجدون فيها، قصفت الطائرة الأميركية، السيارة التي كانوا على متنها، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

ولم يصدر تعليق فوري، من السلطات اليمنية والأميركية، حول الغارة. وتنفذ الطائرات الأميركية، غارات جوية في اليمن منذ سنوات.