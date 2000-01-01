أضرم محتجون غاضبون النار، فجر اليوم السبت، في مقرين تابعين لقوات التعبئة (البسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني بمحافظة جيلان، شمالي إيران.

وذكر موقع "صوت الشعب"، أن "محتجين غاضبين في مدينة رودسر التابعة لمحافظة جيلان، شمال إيران، أقدموا على إحراق مقر كبير وواسع لقوات التعبئة (البسيج)".

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادره الخاصة، أن "مقرًا آخر في منطقة باغتسان الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من العاصمة طهران، تعرض لاستهداف من قبل معارضين للحكومة والنظام الإيراني".

وأعلنت جماعة “ري استارت” المعارضة، مسؤوليتها عن استهداف مقر قوات البسيج في منطقة باغستان.

وقالت الجماعة في بيان نشرته مواقع إخبارية: إن "استهداف المؤسسات التابعة للحكومة والنظام الإيراني جاء بعد مخطط لاغتيال زعيم (ري استارت) الإعلامي المعارض، محمد حسيني، الذي يقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ سنوات".

وكانت مصادر أمنية إيرانية كشفت، الجمعة، عن وضع مجلس الأمن القومي، برئاسة الأدميرال علي شمخاني، وبالتنسيق مع الحرس الثوري، خطة لاغتيال حسيني، والذي تتهمه السلطات الإيرانية بأنه كان يدير الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرًا عبر مواقع إلكترونية تابعة له.