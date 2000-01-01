أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة الإسعاف الملغومة الذي وقع في العاصمة كابول اليوم السبت، إلى 95 قتيلاً على الأقل و163 مصاباً.

وقال وحيد مجروح، المتحدث باسم وزارة الصحة: إنّ "التفجير وقع قبيل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (8: 30 ت.غ) في منطقة مزدحمة بالعاصمة كابل".

وفي تصريحات سابقة، قال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنّ "التفجير وقع بواسطة سيارة إسعاف مفخخة، تم تفجيرها بين نقطتي تفتيش قرب المبنى القديم لوزارة الداخلية، بميدان سادارات".

وأضاف أنّ "منفذ الهجوم اجتاز الحاجز الأمني الأول مدعيّاً أمام عناصر الشرطة بأنه ينقل مريضا لأقرب مستشفى، قبل أن يقوم بالتفجير عند الحاجز الأمني الثاني".

وشاهد مصور توجه إلى المكان مباشرة الكثير من الجثث والضحايا المضرجين بالدماء من «قتلى وجرحى» على الارصفة. كما شاهد نقل الكثير من الضحايا من الرجال والنساء والاطفال الى مستشفى جموريات المجاور.

وساد الهلع مكان الانفجار، حيث تطاير زجاج النوافذ على بعد مئات الامتار وبات مبنى قريب من مستشفى جموريات على وشك الانهيار لكثرة الشقوق فيه، بينما طلب الأطباء من المدنيين مساعدتهم على إجلاء الجرحى قبل أن يطمرهم الركام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون محليون وقوع 63 قتيلا و151 مصابا، قبل أن ترتفع إلى 95 قتيلا و163 مصابا، بحسب وزارة الصحة الأفغانية.