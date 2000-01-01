قامت وحدات من الجيش السوري الحر المشاركين في عملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات التركية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، بتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين في القرى التي سيطروا عليها.

ورحب سكان القرى بالجنود الأتراك وقوات الجيش السوري الحر، وأعلنوا تأييدهم لعملية غصن الزيتون.

وقام أفراد من الجيش السوري الحر، بإيصال المساعدات الإنسانية إلى منازل المدنيين في القرى.

ولليوم التاسع على التوالي، تستمر عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير الجاري، مستهدفةً المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" شمالي سوريا.