قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن بعض الأعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ"ضم الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني".

وأشارت الصحيفة، واسعة الانتشار، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الصهيونية.

وقالت إن "يؤاف كيش" عضو الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو) سيقدم مشروع القانون.

ووفقا للصحيفة؛ فإن أحزابا صهيونية مختلفة ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا- نتوحد من أجل السيادة" بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.

ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات أخرى، حتى يصبح نافذًا.

وتتسارع التحركات الصهيونية في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.