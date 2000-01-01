أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مقتل 3 من عناصره في اشتباكات مع مسلحين غربي البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية عن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، أن اشتباكات اندلعت بين عناصر من الحرس ومجموعة كانوا يطاردونها منذ يومين تضم 21 شخصا، غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 3 من الحرس الثوري.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن اعتقال 16 من المسلحين ومقتل عدد آخر، دون تفاصيل.

ولم يذكر باكبور بالضبط المكان الذي وقعت فيه الاشتباكات.