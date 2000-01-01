قتل الجيش الهندي، أمس السبت، اثنين من المدنيين على الأقل وأصاب 9 آخرين بعد أن فتح جنوده النار على متظاهرين في منطقة "شوبيان" الجنوبية التابعة لإقليم "كشمير" المحتل.

وقال العقيد راجيش كاليا المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن "مدنيين اثنين قتلا برصاص الجيش أثناء تفريق تظاهرات في شوبيان"، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف شريرام أمباركار رئيس الشرطة في "شوبيان" لوسائل إعلام محلية إنهم سجلوا شكوى ضد الجيش.

بدوره، صرح المفوض الإقليمي في كشمير "بشير أحمد خان" لوكالة أنباء كشمير بأن تحقيقا قضائيا فتح للكشف عن ملابسات حوادث القتل هذه.

وأوضح "أحمد خان" لقد تم تعيين ضابط، وطلب منه استكمال التحقيق خلال 20 يوما", على حد قوله.

ويطالب سكان "جامو وكشمير"بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، عام 1947.