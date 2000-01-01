أعلن الجيش اليمني، سيطرته على سلسلة جبال ومواقع جديدة بمديرية "كتاف والبقع" في محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين شمالي البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، إن " قوات الجيش الوطني في محور البقع، بمحافظة صعدة، حققت انتصارات ميدانية كبيرة، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها أمس السبت".

ونقل الموقع عن مصدر ميداني، لم يسمه، قوله إن "قوات الجيش بمساندة جوية من مقاتلات التحالف العربي، شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي سوق البقع".

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من "تحرير سلسلة جبال الظب، المطلة على الطريق الدولي(الرابط بين اليمن والسعودية)".

وتابع في ذات السياق قائلا "كما تمكنت من تحرير وادي العطفين، وجبلي أضيق، وخشم اضيق، وبداية منطقة الأجورة".

وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية كتاف، لافتاً إلى سقوط عشرات من مسلحي جماعة الحوثي بين قتيل وجريح وأسير.