أصدر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الأحد، توجيهات بوقف إطلاق النار فورا في العاصمة المؤقتة عدن، وعودة جميع القوات إلى ثكناتها.

واندلعت، اليوم، اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة وقوات تابعة للمجلس الجنوبي الانتقالي المطالب بالانفصال (عن الشمال)؛ ما أسقط عشرى القتلى والجرحى، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ) أن "بن دغر" دعا القادة العسكريين إلى توجيه جميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار فوراً، وأن تعود جميع القوات إلى ثكناتها، وإخلاء المواقع التي تمت السيطرة عليها، صباح اليوم، من جميع الأطراف دون قيد أو شرط.

وأضافت أن هذا التوجيه صدر إلى كل من: نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، ومدير أمن عدن، اللواء شلال شائع، إضافة إلى قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية.

وأوضح "بن دغر" أن قرار وقف النار يأتي بناء على توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المبنية على محادثات مع قادة التحالف العربي، الداعم للقوات الحكومية.

وتعود الاشتباكات إلى مطالبات الحراك الجنوبي بإقالة حكومة "بن دغر"؛ جراء عدم توفر الخدمات، حيث دعا الحراك أنصاره إلى الاحتشاد في عدن اليوم، للبدء في إسقاط الحكومة. وهو ما ردت عليه الحكومة الشرعية بحظر التظاهرات، وقطع عدد من الشوارع، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي، ودفع بالقوات الموالية له إلى شوارع عدن.