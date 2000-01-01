سيَّرت "مؤسَّسة رسالة التَّنمية" بدولة "توجو"، تحت إشراف الدَّاعية "عادل الشَّعراويِّ"، عددًا من القوافل الدَّعويَّة إلى 8 قرى في إقليم "كارا"، الذي يقع في شمال "توجو"، وذلك بالتنسيق مع أمراء القرى والمناطق الوثنيَّة؛ الأمر الذي أسفر عن دخول أكثر من 400 شخص في الإسلام.

وبدأت القافلة الدَّعويَّة الأولى بزيارة لقرية "برتي"، والتي يبلغ عدد سكَّانها 305 مواطنين، ولم يكن بها فرد واحد مسلم قبل الزيارة، حتى أسلم من بينهم 75 رجلًا وامرأةً بعد تعريفهم بالإسلام وتعاليمه.

أما الزِّيارة الثَّانية فكانت إلى قرية "سوطو"، التي يقطن بها 400 فرد، أسلم منهم بعد الزِّيارة 95 شخصًا، وسيتمُّ بناء مسجد لهم بالقرية على نفقة "مؤسَّسة رسالة التَّنمية"؛ مساهَمة منها في توفير أهمِّ احتياجاتهم لتثبيتهم على الإسلام. وفي قرية "جويو"، أشهر 128 شخصًا إسلامهم، من أصل 500 فرد يسكنون بالقرية، بحسب شبكة الألوكة.

كما قامت المؤسَّسة بزيارة قرية "كاوا"، التي أسلم منها 72 مواطنًا، بالإضافة إلى إسلام 238 رجلًا وامرأةً في قرية "كامير"، و25 شخصًا بقرية "ككندي"، و31 فردًا في قرية "إنتم" التي يسكن بها 500 مواطن، بالإضافة إلى 35 شخصًا في قرية "إمبمتا".

وقد تعهَّدتْ مؤسَّسة رسالة التَّنمية بحفر بئر للمياه في كلِّ قرية من هذه القرى؛ بسبب عدم وجود الآبار؛ لتخفيف مُعاناتهم في الحصول على احتياجاتهم من المياه، كما ستقُوم الجمعيَّة ببناء مسجد صغير، مع تعيين إمام داعية في كلِّ قرية لتعليم المسلمين الجُدُد كيفيَّة أداء العبادات.