تمكن الجيش التركي و"السوري الحر"، اليوم الأحد، من السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي شرق مدينة عفرين شمالي سوريا، بعد معارك عنيفة مع مليشيات "ب ي د/بي كا كا" الكردية، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات الجيش التركي و"السوري الحر" بدأوا صباح اليوم عملية عسكرية برية على الجبل، بعد استهدافها طيلة الليل بقصف جوي ومدفعي كثيف، ما أسفر عن السيطرة على الجبل.

وتعود أهمية الجبل، إلى إطلالته على مدينتي أعزاز السورية وكليس التركية(جنوب)، ومنهما كانا يتم استهداف المدنيين في المدينتين بالقصف المدفعي والصاروخي وقذائف الهاون.

وعقب تحريره، بدأت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، بتعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات في جبل “برصايا” الاستراتيجي.

وشرعت القوات التركية والسوري الحر بتمشيط الخنادق والأنفاق التي أقامتها المليشيات الكردية التي كانت تحتل المنطقة منذ 7 سنوات، وتفكيك المفخخات والقنابل التي زرعها أثناء هروب عناصره من المنطقة.

وتهدف أعمال تعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات بجبل “برصايا” الاستراتيجي الذي جرى تحريره صباح الأحد من مسلحي التنظيم إلى تقوية الخطوط الدفاعية في الجبل، وتمكين التحصينات من التصدي لهجمات محتملة قد يشنها مسلحو التنظيم.

وقبل تحرير برصايا، وخلال الأيام الثمانية الماضية، سيطرت القوات التركية و"السوري الحر" ضمن عملية "غصن الزيتون"، على 18 نقطة خاضعة للتنظيم الإرهابي، وهي 14 قرية ومزرعة و3 تلال.

ولليوم التاسع على التوالي، تستمر عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مستهدفةً المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.