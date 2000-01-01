تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها في محافظة تعز (جنوب غرب)، مدعومة بغارات لطيران التحالف العربي قتلت عشرة من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأطلقت القوات الحكومية، الخميس الماضي، عملية عسكرية، مسنودة بطيران التحالف، بهدف فك الحصار عن مدينة تعز (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) وتحرير ما تبقى من المحافظة، وأعلنت لاحقا سيطرتها على مواقع في جبهات عديدة.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري (أعلى سلطة عسكرية حكومية بالمحافظة)، في بيان له، اليوم الأحد: إن "أفراد الجيش الوطني في القطاع الأول والثاني والسادس باللواء 22 شنوا هجوما عنيفا على تلال جبلية استراتيجية، مطلة على أحياء شرقي المدينة".

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة اللصب، فيما لا يزال الجيش (حتى ساعات المساء) يخوض معارك عنيفة، بالقرب من مرتفعات تلتي الجعشة والمقرمي شرقي المدينة".

وتابع أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع تمركز مليشيا الحوثي في تلة سوفيتل شرق المدينة".

وفي الجبهة الغربية لتعز، قال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري إن "أكثر من 10 حوثيين لقوا مصرعهم اليوم بقصف جوي من مقاتلات التحالف في منطقة شرف العنين بجبل حبشي".

ومنذ ثلاثة أعوام، تحاصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، محافظة تعز، الخاضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة.

وفي 18 أغسطس 2016، تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطرت على طريق الضباب.