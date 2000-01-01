ناشدت مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي الحكومة البلغارية بعدم تسليم خمسة من اللاجئين الأويغور إلى السلطات الصينية التي تحتل موطنهم (تركستان الشرقية).

وكانت الشرطة البلغارية قد اعتقلت اللاجئين الأويغور الخمسية في يوليو من العام الماضي، أثناء عبورهم الحدود من تركيا إلى بلغاريا؛ حيث تحتجزهم السلطات البلغارية فيما ترفض سلطات الهجرة الموافقة على طلب اللجوء المقدم من قبلهم.

وجاء في رسالة وجهها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الحكومة البلغارية أنّ منظمات حقوقية مختلفة في العديد من البلدان قد قدمت تقريرًا مفصلًا عما يُعانى منه أبناء الأويغور المسلمين. حيث تم ترحيل حوالى 300 من الأويغور قسرًا إلى الصين من 16 دولة خلال الـ15 عامًا الماضية. وبعد عودتهم إلى الصين، لم تُصدر السلطات الصينية أيّة معلومات عن أماكن تواجدهم أو وضعهم الراهن.

الجدير بالذكر أنّ العديد من منظمات حقوق الإنسان اعترضت على تسليم اللاجئين الأويغور إلى الصين؛ وذلك في ظل المصير المجهول الذي سيواجهونه حالة ترحيلهم إلى الصين، حيث ترفض الصين الإفصاح عن التُهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم.

من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف أنّ حماية اللاجئين هو أمرٌ أقرّته كافة القوانين الدولية، وهو كذلك أمرٌ لا يُعرّض المجتمعات المدنية للخطر، بل يساعد على استقرارها.

ودعا المرصد إلى حماية اللاجئين وعدم تعريضهم للخطر، والحفاظ على حياتهم.