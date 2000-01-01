أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين، في هجوم استهدف أكاديمية عسكرية بالعاصمة كابل، فجر اليوم الاثنين.

وأكد بصير مجاهد، المتحدث باسم رئيس شرطة كابل مقتل 5 جنود وإصابة 10 على الأقل في الهجوم الذي استهدف أكاديمية "مارشال فهيم" العسكرية بالعاصمة".

وأوضح أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين استمرت نحو 5 ساعات، بعد محاولة 5 من المهاجمين الدخول إلى الأكاديمية العسكرية.

من جهته قال دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن شخصين اثنين فجّرا نفسيهما عند مدخل الأكاديمية، فيما قتل اثنان، واعتقل آخر.

وقال مصدر من داخل الأكاديمية إنه تم سماع أصوات انفجارات واشتباكات بدا مصدرها مدخل الأكاديمية.