تظاهر آلاف الأشخاص، مساء أمس الأحد، في عدد من المدن الروسية؛ تلبية لدعوة، المعارض أليكسي نافالني، للخروج إلى الشوارع، تأييدًا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها في مارس المقبل.

وتدفق آلاف الروس إلى الشوارع، في عدد من المدن الروسية، وعلى رأسها العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ، رغم البرد القارس.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحكومة، في الوقت الذي أوقف فيه رجال الشرطة عشرات المتظاهرين.

كما أوقفت الشرطة المعارض الروسي "نافالني"، مؤسس صندوق مكافحة الفساد في البلاد، في ميدان بوشكين أمام قصر الكرملين بموسكو.

وكتب نافالني عن عملية توقيفه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تم توقيفي، هذا ليس مهمًا، شاركوا في المظاهرات ليس من أجلي ولكن من أجلكم ومن أجل مستقبلكم".

وحظرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين الماضي، ترشح نافالني، للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب دعاوى قضائية مرفوعة ضده، وللمدة التي قضاها في السجن.

والأربعاء الماضي، دعا نافالني، أنصاره للخروج إلى الشوارع؛ بغية دعم دعوة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد.

وحكم على الناشط المعارض، وهو أيضا مدوّن ومحامي، ويعتبر من المعارضين البارزين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسجن لمدة 20 يومًا، على خلفية اتهامه بدعوة المواطنين إلى التظاهر ضد السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.