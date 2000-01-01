تظاهر عدد من النشطاء الحقوقيين، أمس الأحد، في مدينة جرادة، شرقي المغرب، للمطالبة بتحقيق التنمية بالمدينة ورفع التهميش عنها، وذلك في إطار احتجاجات متواصلة منذ مصرع شابين شقيقين بانهيار منجم للفحم، الشهر الماضي.

وحمل المحتجون نعوشا خلال المسيرة، في إشارة إلى ضحايا انهيار منجم الفحم، ورددوا هتافات تطالب الحكومة بتوفير فرص عمل وإطلاق مشاريع اقتصادية في جرادة.

وتشهد جرادة، فعاليات احتجاجية متقطعة منذ 22 ديسمبر 2017، تطالب بتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك عقب مصرع شابين شقيقين في انهيار منجم للفحم الحجري.

وقال الناشط الحقوقي، عبد المولى الغزيلي، إن" المسيرة جاءت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بالمدينة نظرا لتقصيرهم في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية".

وأضاف الغزيلي أن "المواطنين يطالبون أيضا بتخفيض تكلفة فواتير المياه والكهرباء بالمدينة خاصة أنه يتوفر فيها محطات لتوليد الكهرباء".

وأوضح أن حمل النعوش للفت انتباه المسؤولين إلى خطورة المناجم على حياة شباب المنطقة.