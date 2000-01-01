أكد المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية أنه يعمل على جمع 10 ملايين رنغيت ماليزي ( ما يعادل 2,5 مليون دولار أمريكي تقريبا ) هذا العام من أجل مشاريع إنسانية لمساعدة أقلية الروهنغيا.

وقال رئيس المجلس محمد عزمي عبد الحميد، مؤخرا : إن هذه المساعدة تركز على تطوير البنية التحتية على المدى الطويل، بما في ذلك المدارس والمصليات والمراحيض في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار بنغلادش.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 100 ألف شخص من مليون لاجئ روهنغي من بناء هذه البنية التحتية، بحسب عزمي.