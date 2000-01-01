قالت الأمانة العامة للأوقاف: إن ‏مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده تعد أكبر المشاريع القرآنية في الكويت نظراً لعدد الجهات المشاركة وعدد المتسابقين من الجنسين في فعالياتها.

وأوضح نائب الأمين العام لشؤون المصارف الوقفية في الأمانة ورئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة منصور الصقعبي في كلمة في حفل افتتاح التصفيات النهائية للمسابقة الـ21 أمس الأحد: إن الأمانة تستهدف فتح مجال التسابق لجميع المواطنين ذكوراً وإناثاً بالتنسيق والتكامل مع جهود الجهات الرسمية والشعبية.

وأضاف أنه تم فتح مجال المشاركة في المسابقة لكل الجهات الرسمية والأهلية والأفراد، مع الاعتماد على معيار الحفظ والتجويد كأساس للتنافس في هذه المسابقة، إضافة إلى معايير أخرى مثل القراءات القرآنية.

وذكر أن عدد الجهات المشاركة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لهذا العام بلغ 40 جهة تأهل من خلالها للتصفيات النهائية 1729 مشاركاً ومشاركة.

وبين أن إجمالي المشاركين من الرجال بلغ 688، ومن النساء 864، و177 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن المسابقة تقام للمرة الـ21، ويشرف عليها الصندوق الوقفي، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على كتاب الله وتلاوته حفظاً وتجويداً وتدبراً، وإيجاد جو تنافسي مشجع على حفظه وتلاوته وتجويده كنماذج طيبة للاقتداء والتأسي.

وتهدف المسابقة أيضاً إلى تعزيز الجهود التي تستهدف ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، وتشجيع ودعم جهود الجهات التي تساهم في الجهود الرامية إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتجويده، والكشف عن جيل من القراء والحفظة الذين يمثلون الكويت في المسابقات العالمية.