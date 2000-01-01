تشهد مناطق أطراف قضاء (الطارمية) شمالي العاصمة بغداد منذ يومين حملات عسكرية وقصفًا مدفعيًا من قبل قوات العبادي وميليشيا الحشد الصفوي بذريعة تواجد مسلحين.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصادر محلية قولها : "إن العديد من مناطق قضاء (الطارمية) ولاسيما مناطق (الهورة، والخضراء، وتل طاسة) تتعرض منذ يومين لحملات عسكرية تنفذها القوات المشتركة وميليشيات الحشد الرافضي يرافقها قصف مدفعي مكثف.

واشارت المصادر الى أن تلك القوات اقدمت على إغلاق عددًا من الطرق الرئيسية كما قيدت حركة المدنيين في المناطق المجاورة، وذلك بحجة البحث عن مسلحين.

يذكر ان اهالي قضاء (الطارمية) ومناطق حزام بغداد يتعرضون بشكل مستمر لحملات دهم وتفتيش تعسفية تشنها قوات العبادي وميليشياتها الطائفية تتخلها انتهاكات صارخة، بهدف تغيير التركيبة السكانية السنية للقضاء.