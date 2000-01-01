أكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان التحالف العربي في اليمن، بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنها "أصدرت تعميما فوريا وعاجلا للوحدات العسكرية من القوات المسلحة والأمن بوقف إطلاق النار".

وذكرت في ذات الوقت، أن "إطلاق النار من قبل، كان للدفاع عن النفس وحماية المؤسسات الحكومية والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت إلى أنها "التزمت منذ اليوم الأول لتفجير الوضع من قبل عناصر ما يسمى المجلس الانتقالي بضبط النفس واستجابت لدعوة التحالف العربي السابقة وتوجيهات رئيس الجمهورية(عبد ربه منصور هادي) ورئيس الحكومة(أحمد عبيد بن دغر)".

ووفقا للبيان، فإن العناصر الانقلابية الخارجة عن النظام والقانون استمرت في أعمالها التخريبية بمهاجمة المؤسسات الحكومية ومصالح المواطنين ومقرات الدولة العسكرية والمدنية.