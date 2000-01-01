أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، عزمها مراجعة سياساتها الخاصة وإجراءاتها الأمنية في قواعدها العسكرية، بعد أن "شكل تطبيقا هاتفيا خطرا على أمن القوات الأمريكية حول العالم".

جاء ذلك بعد أن تمكن تطبيق "سترافا" المخصص للرياضيين من تحديد مواقع قواعد عسكرية لعدد من البلدان، منها الولايات المتحدة في كل من سوريا والعراق، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال بيان للقيادة المركزية، إنّ "عمليات صقل السياسات والإجراءات تتم باستمرار لمواجهة التحديات (مثل ما كشفه التطبيق الهاتفي)".

وأضاف البيان أن "التحالف (الدولي) في طور تنفيذ التوجيهات المتعلقة بإعدادات الخصوصية للتطبيقات المتعلقة بالتطبيقات اللاسلكية".

وأشار إلى أن "عددا من هذه التقنيات محظورة في بعض مواقع التحالف وخلال بعض الأنشطة".

وفي السياق، شددت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على "قدراتها فى تنفيذ السياسات الراسخة التي تعزز من حماية قواتها وعملياتها الأمنية بأقل قدر من التأثير على موظفيها".

يشار إلى أن الجنود الأمريكيين استخدموا تطبيق "سترافا" للهواتف الذكية، من أجل تحديد المسافة التي يقطعونها والجهد الحركي الذي يبذلونه في مناطق تواجدهم.