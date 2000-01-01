سيطر الجيش السوري الحر بدعم من القوات التركية، على تلة استراتيجية غربي عفرين شمالي سوريا، ضمن عملية "غصن الزيتون".

وقالت مصادر في "السوري الحر"، إنه تمت السيطرة على التلة "915" الاستراتيجية الواقعة جنوبي بلدة راجو، بعد عملية مشتركة مع القوات التركية أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر، أن السيطرة على التلة ستتيح رصد كافة نقاط تنظيم "ب ي د/ بي كا كا".

وبالسيطرة على التلة، يكون الجيش الحر قد تمكن من السيطرة على 21 نقطة منها 15 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة، في إطار العملية التي انطلقت في 20 يناير الجاري مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كاكا" شمال غربي سوريا.