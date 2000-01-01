دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الكنديين، للوقوف بوجه العنصرية ضد المسلمين.

جاء ذلك خلال إحياء ذكرى 6 مسلمين قتلوا العام الماضي في هجوم على مسجد في مقاطعة كيبيك شرقي كندا.

وأعرب ترودو عن أسفه من أن جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرا "مألوفا"، وتقابل "بالتسامح" أحيانا، وقال في البرلمان إنه "لم يكن ينبغي أبدا أن نصل إلى هذه النقطة".

وأضاف: "لا يمكننا إعادة الحياة للذين قتلوا، لكن ندين لهم بمحاربة المشاعر التي أدت إلى خسارتهم. نحن مدينون لهم بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها".

وفي 29 يناير من العام الماضي، اقتحم رجل مسجدا في حي سكني في مدينة كيبيك بعد صلاة العشاء وأطلق النار على المصلين.