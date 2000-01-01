قال وفد المعارضة السورية، قبيل مغادرته، سوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ومقاطعته، بسبب عدم تحقيق روسيا للوعود التي قطعتها.

وفي بيان مصور سجله الوفد في مطار سوتشي قبيل مغادرته، قال رئيس وفد المعارضة في مؤتمر أستانة الأخير، أحمد طعمة، إن وفد قوى الثورة والمعارضة حضر للمشاركة في مؤتمر سوتشي "آملا بدفع العملية السياسية قدما، وتحقيق انتقال سياسي جاد، ينقل سوريا من الاستبداد للديمقراطية، ويحقق للسوري حريته وكرامته، في ظل سلام يعم كافة الوطن".

إلا أنه استدرك مبينا ما حصل مع الوفد بقوله "فوجئنا بأن أيا من الوعود (الروسية) التي قطعت، لم يتحقق منها شيء، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة".

وأكد أنهم "بقوا في المطار رافضين الدخول تحت علم ولافتات النظام".

وبناء على ماسبق، أفاد طعمة قائلا "لذا قرر الوفد عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي ومقاطعته، والعودة إلى أنقرة، بينما سيبقى الوفد التركي في سوتشي، حاملا مطالبنا، ساعيا لتحقيقها".