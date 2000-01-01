أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن الحاخام يهودا غليك، اقتحم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب: إن عضو الكنيست "الإسرائيلي" من حزب "الليكود" اليميني، الحاخام غليك، اقتحم المسجد بعد ظهر اليوم، بحراسة شرطة الاحتلال.

وتمنع شرطة الاحتلال اقتحامات المسؤولين وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى، إلا بقرار من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

ويعتبر غليك عرّاب الاقتحامات للمسجد الأقصى، حيث إنه أول من قادها في العام 2003.

وقالت منظمة "متطوعون لتشجيع الصعود إلى جبل الهيكل" (غير حكومية)، التي تنشط في تشجيع الاقتحامات للمسجد الأقصى، في تصريح مكتوب مطلع الشهر الجاري إن 25628 يهوديا اقتحموا المسجد خلال العام 2017.

وأشارت إلى أن هذا العدد مثّل ارتفاعا بنسبة 63% على عدد المقتحمين في العام 2016 حينما اقتحم المسجد 14626 يهوديا.

ولفتت المنظمة "الإسرائيلية" إلى أن الاقتحامات تمت في 232 يوما من أصل 365 يوما في العام 2017.