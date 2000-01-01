طالب إقليم آتشيه الإندونيسي، الثلاثاء، شركات الطيران باحترام الخصوصية الذي يتمتع بها الإقليم؛ حيث تطبق الشريعة الإسلامية، داعيا إياها إلى إلزام مضيفات الطيران المسلمات بارتداء الحجاب أثناء الهبوط في آتشيه.

جاء ذلك بعدما لاحظت سلطات الإقليم أن بعض مضيفات الجو لا يرتدين الحجاب بشكل منتظم أثناء الهبوط في آتشيه؛ ما دفعها لإصدار تعليماتها الجديدة بهذا الشأن

وفي هذا السياق، قال المسئول المحلي "ماوردي علي": "آمل أن تحترم شركات الطيران خصوصية آتشيه حيث تطبق الشريعة الإسلامية". وحذّر من أن خرق هذه التعليمات، يفرض اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حدّ التوقيف في حال تكرر المخالفة.

ويتفرّد إقليم آتشيه الذي يتمتع بحكم ذاتي في أقصى شمال جزيرة سومطرة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفرضت سلطاته على النساء ارتداء الحجاب، وألزمت غير المسلمات بستر الذراعين والساقين مع إمكانية إبقاء الشعر مكشوفا.

وبدأ الإقليم بتطبيق الشريعة الإسلامية بعدما حصل على الاستقلال الذاتي في العام 2001 . وهو يتفرّد في ذلك عن سائر مناطق إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.