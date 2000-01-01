أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الانتهاكات المروعة التي تمارسها القوات الحكومية تجاه المعتقلين داخل السجون في العراق .

وقالت سارة بريتشيت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي إن المعارك التي خاضتها القوات الحكومية والمليشيات بالاضافة إلى قوات كردستان العراق أدت إلى احتجاز ما لا يقل عن 20 ألف شخص بتهم مختلفة، بالاضافة الى إعدام ما يزيد على 96 شخصًا.

وأشارت بريتشيت إلى أن غالبية المعتقلين يعانون من انتهاكات وقصور قانونية جسيمة ناتجة عن ضعف ضمانات المحاكمة العادلة التي يخضعون لها ، في الوقت الذي يتم توجيه التهم في أغلب هذه المحاكمات بموجب 'قوانين الإرهاب' التي تحوي نصوصًا فضفاضة.