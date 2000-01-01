أظهر استقصاء تلفزيوني أن نصف مكاتب التوظيف في هولندا تمارس التمييز تجاه المواطنين من أصول تركية ومغربية وسورينامية (جمهورية مستقلة بشمال أمريكا الجنوبية).

وحسب استقصاء أجراه برنامج "رادار" الذي يبث على القناة الرسمية "إن أو إس"، قام القائمون على البرنامج بتمثيل دور أرباب عمل يبحثون عن عمال وطلبوا من مكاتب التوظيف في البلاد عمال لا ينتمون لأصول تركية مغربية وسورينامية.

وأظهر الاستقصاء أن نصف القائمين على المكاتب البالغ عددها 78 مكتبًا رحبوا بالطلب فيما عارضه 36 بالمئة فقط، بينما 14 بالمئة أحالوا الموضوع إلى تقييم رب العمل.