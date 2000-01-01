يعتزم الكيان الصهيوني استدعاء السفيرة الأيرلندية لديها أليسون كيلي للاحتجاج على مشروع قانون يحظر استيرد منتجات المستوطنات الصهيونية.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ، مشيراً إلى أنه وجه وزارة الخارجية باتخاذ الخطوة.

وبموجب مشروع القانون سيمنع استيراد منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كما ينص مشروع القانون، الذي اقترحه السيناتور الأيرلندي فرانسيس بلاك، على أن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان يشكل "جريمة حرب".