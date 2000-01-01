كشفت دراسة استقصائية أن 51% من الفرنسيات لا يشعرن بأمان خلال التنقل عبر وسائط النقل العامة.

وأثبتت الدراسة التي تناولت أعمال العنف الجسدي واللفظي في وسائط النقل العامة، أن 45% من المسافرين لا يشعرون بأمان خلال تنقلهم.

وأشارت الدراسة التي أجراها مرصد مكافحة الجرائم الصغيرة، إلى أن نسبة عدم الشعور بالأمان عند النساء تصل إلى 51% بينما عند الرجال 38%.

ولفتت الدراسة إلى أن 15% من المواطنين الفرنسيين يفضلون عدم التنقل في أوقات وساعات محددة، بينما 7% منهم يغيرّون وسائط النقل التي يركبون بها، و6% يختار تغيير خط النقل العام.

وأوضحت الدراسة أن أحداث العنف في وسائط النقل العامة هي أكثر بكثير من الأرقام الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن المرصد أعلن في تقرير نشره بـ ديسمبر الماضي، أن ألفين و567 شخصا في فرنسا تعرضوا لاعتداء جنسي في عموم البلاد، 85% منهم من النساء.