استشهد الفتى الفلسطيني ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما), متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء أمس الثلاثاء, خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية .

وأكدت مصادر فلسطينية أن الفتى أبو نعيم أصيب برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال مساء الثلاثاء في القرية, وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لخطورة وضعه, وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

وأوضحت المصادر إن جنديا صهيونيا أطلق النار على الفتى ليث وهو طالب بمدرسة المغير وأصابه بجروح حرجة .