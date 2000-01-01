قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بإعدام شخصيْن، وبالسجن بحق 56 آخرين لفترات تتراوح بين 5 إلى المؤبّد، فيما حكمت ببراءة متهمين اثنين وإسقاط الجنسية عن 47، لإدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن رئيس النيابة، حمد شاهين، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله: إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم بحق 60 متهما في واقعة تشكيل جماعة إرهابية.

وأضاف أن المحكمة قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، وبالسجن المؤبد لـ 19 آخرين، و15 عاما بحق 17 آخرين، و10 سنوات بحق 9، و5 سنوات بحق 11 متهما، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين وإسقاط الجنسية عن 47 من المدانين.ويعد الحكم الصادر اليوم ابتدائيا يمكن الطعن فيه بالاستئناف.

ومن التهم االموجهة إلى المدانين "القتل والشروع بقتل أفراد شرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية (..) وهروب المتهمين بعد القبض عليهم، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب"، وفق المصدر نفسه.كما أدينوا بالمشاركة في تهريب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن "جو" جنوب شرقي البلاد، مطلع يناير 2017، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

كذلك أدين بعض المتهمين باغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم في 28 يناير 2017.

ووفق الوكالة البحرينية، كشفت التحريات عن "تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق، وواحد بألمانيا و46 في الداخل بينهم الـ 10 الهاربون من السجن".

وقد تم القبض على 36 من المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم، اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم من تهم.

وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إحالة 60 شخصا، بينهم 36 متهما رهن الاحتجاز، و24 هاربين، إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب" وتهريب مساجين بسجن "جو".