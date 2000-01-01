أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء، حكماً بحبس النائب الكويتي الشيعي المثير للجدل عبد الحميد دشتي، سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى القضاء، ليصل إجمالي أحكام السجن الصادرة بحقه إلى 56 عاماً.

وجاء الحكم بسبب إساءة دشتي المقيم خارج الكويت، إلى الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد الدعيج التي أصدرت حكم الجنايات في قضية “خلية العبدلي”، وفقاً لصحيفة “الوطن” الكويتية.

ويواجه دشتي عدة أحكام بالسجن صدرت على فترات، كان آخرها في شهر ديسمبر 2017، حيث صدر بحقه حكمان بالسجن خلال يومين الأول 3 سنوات، والثاني 5 سنوات، بتهمة الإساءة إلى السعودية والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية.

وأدين دشتي سابقاً بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلاً عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لنظام الملالي في طهران والنظام النصيري في سوريا.