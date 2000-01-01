أطلقت منظمة معنية بحقوق المسلمات في نيجيريا دعوة لوقف جميع أشكال التمييز الذي يتعرض له النساء المسلمات بسبب ارتدائهن الحجاب.

وقالت "نعمة الله عبد القادري"، رئيسة منظمة "المؤمنات" (معنية بالدفاع عن حقوق المسلمات في نيجيريا): إن المنظمة عملت على حث السلطات على استصدار تشريعات لتجريم التمييز على أساس ديني، والتعرض للمحجبات بالتحرش والتضييق.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بمدينة لاغوس، بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، الذي يصادف يوم غد الخميس: "نرفع صوتنا ضد تزايد الاعتداءات المتعلقة بالحجاب في البلاد، وربطه بالإرهاب والتخلف".

وفي أكتوبر الماضي، منعت طالبة نيجيرية مسلمة بكلية الحقوق، تدعى "فردوس أماسا"، من حضور حفل في كليتها بالعاصمة أبوجا؛ لأنها أصرت على ارتداء الحجاب.

واليوم العالمي للحجاب، هو حدث سنوي يصادف الأول من فبراير من كل عام، أوجدت فكرته الناشطة الاجتماعية المسلمة "نظما خان" المقيمة بالولايات المتحدة.

ومنذ عام 2013، يتم إحياء فعاليات بتلك المناسبة في أكثر من 140 دولة، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها السيدات المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن.