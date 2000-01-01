حذرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، اليوم الأربعاء، من أن عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، والتي وصفتها بـ"المليشيات".

وقالت المنظمة، في بيان لها: إنّ 29 شخصا تم إعدامهم خارج نطاق القضاء، "منذ 23 يناير الجاري، حتى اليوم".

وأضاف البيان، أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر عن مجلس النواب، ولا عن حفتر، أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها.

واعتبرت المنظمة أنّ صمت مجلس النواب، وقيادة قوات حفتر، و"عدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة في الجريمة".

وأعربت المنظمة عن "مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات مداهمة وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي (شرق)".

وشددت المنظمة على "تأييدها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي طالبت فيه بتسليم محمود الورفلي، على الفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

والأسبوع الماضي، انتشر تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات حفتر، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي.

وعقب ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تسليم الورفلي، فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها، خلال 2017.