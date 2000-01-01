كشفت مصادر ميدانية وحقوقية عن جريمة جديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية الإيرانية بحق المدنيين حيث أقدمت يوم الأربعاء على تهجير أهالي قرية العدنة في مديرية صالة، شرقي مدينة تعز،.

وقالت تلك المصادر إن الميليشيات الموالية لإيران اقتحمت القرية و أطلقت الرصاص، وطردت سكانها من منازلهم تحت تهديد السلاح.

ولجأ أهالي القرية إلى منطقة الجحملية شرقي تعز، وهي منطقة لم تتعاف من آثار الحرب والدمار.

وتأتي هذه الممارسات بحق السكان فيما تفقد الميليشيات المزيد من المناطق على عدد من الجبهات في تعز مع تقدم قوات الجيش اليمني وعناصر المقاومة بدعم من التحالف العربي.