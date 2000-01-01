تمكنت مصلحة الجمارك الليبية من ضبط شحنة أدوية "إسرائيلية" الصنع في ميناء طرابلس البحري؛ ما دفع إيطاليا التي جلبت الشحنة لصالحها إلى التدخل وسحبها.

وأعلن قسم جمارك ميناء طرابلس البحري، إحباطه محاولة إدخال شحنة أدوية "إسرائيلية" ثانية كانت قادمة للبلاد بحراً لصالح السفارة الإيطالية في طرابلس، الخميس الماضي، وذلك عقب إحباط محاولة أولى في 7 ينايرالجاري.

وأوضحت الجمارك الليبية، في بيان لها، أن الشحنة كانت تحوي ألفي علبة تحمل اسم شركة "إسرائيلية"، تحظر ليبيا التعامل معها، وفقا لقرار الحظر رقم 354/ 2010، والصادر عن وزارة المالية.

وأشار البيان، إلى أن "هناك 200 علبة إضافية، وكذلك جهاز مسح وتحديد المواقع GPS غير مدرجة في قائمة التعبئة، مما يعد مخالفاً لقانون الجمارك".

وحول ذلك، أصدرت السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس، بيانا، مساء اليوم، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، قالت إنه "توضيحات بشأن الأدوية الواصلة إلى ميناء طرابلس".

وأضافت أنها "عملت وبشكل مباشر على استبدال شحنة أدوية قدمتها إلى ليبيا ضمن مبادرة جسر التضامن التي جاءت في إطار الاستجابة إلى متطلبات المساعدات الواردة إليها من بلديات ليبيا".

وتابعت "بعد وصول المساعدات الأولى التي وصلت إلى مدن القره بوللي (75 كلم شرق طرابلس) وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب طرابلس) ظهرت على السطح بعض الأمور الحرجة المتعلقة بمصدر بعض الأدوية".

وزعمت أن "الأدوية أنتجت في دول تتبع الاتحاد الأوروبي". وأعلنت عن "صدور أمر فوري بإعادة هذه الأدوية من حيث أتت".

وأشارت السفارة الإيطالية إلى أنها "عملت وبشكل مباشر على استبدال هذه الأدوية بأخرى.. بحيث تضمن الدعم والمساندة العاجلة للشعب الليبي"، على حد قولها.