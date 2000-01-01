قالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية: إن هناك مخاوف من أن نحو 3 آلاف قضية ربما شابها التلاعب من قبل عدد من أفراد الشرطة يعملون في فرقة للنخبة تابعة لشرطة “بلتيمور”.

وأشارت الشبكة إلى أن الإدعاء الفيدرالي الأمريكي يتحدث عن أن شرطيين في وحدة متخصصة أساؤوا استعمال السلطة وقاموا بسرقة الناس وتجارة المخدرات ثم حاولوا التستر على تلك القضايا.

وأضافت أن شرطيين اثنين من تلك المجموعة رفضوا الإقرار بجريمتهم، في حين أن 6 آخرين اعترفوا بجرائمهم و4 من المتوقع أن يتقدموا للإدلاء بشهادتهم بما يصب في صالح الادعاء.