قال "أرتور فاغنر" عضو المكتب التنفيذي السابق لحزب "البديل لأجل ألمانيا" (يمين متطرف) في ولاية براندنبورغ (وسط) بعد إسلامه : "عرفت المسلمين صادقين ومخلصين".

جاء ذلك في خبر أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية أمس الأربعاء، ذكر فيه أنه "ذهب إلى روسيا عام 2015، وهناك اتخذ قرار الدخول في الإسلام". مشيرًا إلى أنه عاد إلى روسيا في 29 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي وأشهر إسلامه في أحد مساجدها.

وأضاف "عرفت المسلمين صادقين ومخلصين، كما أن التغير في الكنيسة والاختلاف في الآراء كان أحد الأمور التي ساهمت بدخولي الإسلام".

وشدد أنه يعارض السماح بزواج المثليين، وأنه تلقى رسائل تهديد بعد اختياره الدخول في الإسلام.

وأكد أنه يرغب في قراءة علوم الدين الإسلامي وممارسة السياسة المحلية. وقال "ينبغي تأسيس جسور بين الألمان والمسلمين القاطنين هنا".

وأشارت الصحيفة في خبرها أن فاغنر الذي اختار اسم "أحمد" بدأ حديثه بنطق الشهادتين. وأضافت أنه يعتزم الأسبوع المقبل إلغاء عضويته في الكنيسة.

وأفادت الصحيفة أن "فاغنر استقال من منصبه في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، مع استمرار عضويته في حزب البديل".

وفي 23 الشهر الحالي، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، أن فاغنر (48 عامًا) اعتنق الإسلام قبل أيام، واستقال من منصبه في حزب "البديل".

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" يتبنى خطابا سياسيا معاديا للإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.