أصيب عشرات المدنيين السوريين بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال ومتطوع من الدفاع المدني نتيجة استهداف قوات النظام النصيري لأطراف مدينة دوما فجر اليوم(الخميس) بصواريخ أرض-أرض "جولان" محملة بغاز الكلور السام حسب مصادر إعلامية محلية .

من جهته قال الدفاع المدني في المدينة : إن فرقه تمكنت من إخلاء العديد من المصابين إلى المراكز الطبية، إضافة إلى إصابة أحد متطوعي الدفاع المدني في مركز 300 بحالة اختناق أثناء قيامه بواجبه في إخلاء المصابين من المنطقة المستهدفة.

يأتي ذلك عقب يوم من استهداف قوات النظام الأحياء السكنية في مدينة حرستا بـ 5 صواريخ أرض أرض من نوع فيل محملة بمادة النابالم الحارقة المحرمة دولياً.

كما أعلنت غرفة عمليات "بأنهم_ظلموا" مقتل 4 من أسرى عناصر قوات النظام الذي جرى أسرهم خلال المعركة، جراء استهدف النظام (الثلاثاء) الماضي بـ 27 صاروخ أرض أرض بينها 7 صواريخ محملة بمادة النابالم الحارق مدينة حرستا، وذلك على الرغم من محاولة نقلهم من قبل القوة الأمنية المكلفة بحماية لمكان أكثر أماناً، كما أصيب عدد من العناصر المكلفين بحمايتهم، وفق بيان لغرفة العمليات.

وكان أكثر من 18 مدنياً أصيبوا في مدينة حرستا جراء استهداف قوات النظام بأكثر من 18 صاروخ أرض-أرض محمل بمادة النابالم ما تسبب أيضاً باندلاع عشرات الحرائق في الأبنية السكنية في المدينة.

يشار إلى أن حملة الإبادة التي تنتهجها قوات النظام ضد المدنيين في الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة، مخلفة عشرات الشهداء جراء القصف المكثف بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.