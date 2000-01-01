صرح الرئيس اللبناني ميشال عون بأن تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيجدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز في البحر المتوسط يعد تهديدا للبنان وسيادته على مياهه الإقليمية.

وقال عون عبر تغريدة نشرها حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان، وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية".

وأكد عون خلال لقائه وفدا للرابطة المارونية: "تصميمه على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان".

وكان ليبرمان قال خلال مؤتمر للأمن في "تل أبيب": "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".