كشف عضو بمجلس النواب الأردني عن توقيع 25 نائبًا مذكرة لطرح الثقة بحكومة هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها مؤخرًا.

وقال عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) تامر بينو ، إن "المذكرة تم تبنيها من قبل كتلة الإصلاح المكونة من 14 نائبًا في جلسة الثلاثاء الماضي، وتم تسليمها للأمانة العامة لعرضها على المجلس".

من جهته، أوضح رئيس كتلة الإصلاح النائب عبد الله العكايلة أن المذكرة "يُفترض أن تدرج على جدول أعمال المجلس لتصير إلى التصويت، إذا لم تطلب الحكومة التأجيل".

وفي هذا الصدد، قال العكايلة إن "الحكومة يحق لها طلب التأجيل 10 أيام، وإذا لم تطلب فإن التصويت على حجب الثقة عنها يحتاج إلى الأغلبية المطلقة بعدد 66 نائبًا (من أصل 130)".

ولفت العكايلة إلى أن المذكرة "تعكس قناعة الموقعين بأن الحكومة استنفذت كل أغراضها وكل أدوات الضغط على حياة الشعب من حيث الحزم الضريبية المتتالية وزيادة الأسعار وما لذلك من انعكاسات على المواطنين".

ورغم أن هذه المحاولة الخامسة بحسب العكايلة، إلا أنه لم يبدو متفائلا بنجاحها. معتبرًا بأن هذا ما يملكونه في ظل معاناة الشارع ونبضه.

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