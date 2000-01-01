سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، على 4 مواقع عسكرية استراتيجية، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، حسب متحدث عسكري.

وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني في تعز، إن "قوات اللواء 17 مشاه واللواء 45 مشاه، تمكنت من السيطرة على مواقع السوداء والحلوة والكربة والمزارع، في منطقة الربيعي، غربي المدينة".

وأضاف أن "هذه المواقع هي تلال جبلية استراتيجية، تكمن أهميتها في أنها تطل على الطريق الرئيسي، الرابط بين محافظتي تعز والحديدة (غرب)".

وأوضح أن "قتلى وجرحى من الحوثيين، لم يعرف عددهم على الفور، سقطوا في معارك اليوم التي لا زالت مستمرة حتى الآن، في حين أصيب اثنان من أفراد الجيش".

والخميس الماضي، أطلقت القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية بمساندة طيران التحالف، بهدف فك الحصار المفروض على مدينة تعز وتحرير ما تبقى من المحافظة، وتمكنت من السيطرة على عدد من المناطق والمواقع في عدة جبهات.