قال مركز حقوقي فلسطيني إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة "تشهد تدهوراً متسارعاً غير مسبوق، يهدد بكارثة خلال أشهر قليلة".

جاء ذلك في بيان لـ"مركز الميزان لحقوق الإنسان" الفلسطيني.

وأضاف المركز أن "تداعيات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني والسياسي".

وتابع: "يرجع تدهور الأوضاع في القطاع إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والمشكلات السياسية (الانقسام الفلسطيني)".

وحذر من أن القطاع "سيشهد كارثة لن يكون بمقدور السكان تحملها، خلال أشهر قليلة، إذا ما استمر تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف به على هذا النحو".

وناشد المركز، المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية الإنسانية، وكافة الأطراف "بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدية على الأرض لوقف هذا التدهور، وإنقاذ الحياة في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي العاجل والسريع".