أظهرت إحصاءات رسمية في فرنسا نشرتها وزارة الداخلية أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الأعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد المسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.

وتستند هذه الإحصاءات إلى الوقائع من أعمال عنف وحرائق متعمدة، وتدنيس وكذلك التهديدات خطية أو شفهية أو رسائل جارحة تم التقدم بشكوى بشأنها أو الابلاغ عنها رسميا.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة فقد سجل العام المنصرم 950 واقعة عنصرية ما يمثل تراجعا بمقدار 16% بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في 2016، السنة التي سجلت تراجعا كبيرا جدا في الأعمال العنصرية.

وكان العام 2015 شهد فورة في الأعمال العنصرية تخطى عددها الألفين.