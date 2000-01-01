أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن توم شانون، وهو ثالث أكبر مسؤول فيها، استقال من منصبه في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.

وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما.

وقال شانون (60 عاما) في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، أن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون بالاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له.

وأضافت ناورت أن شانون خدم في عهد 6 رؤساء و10 وزراء للخارجية.

ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.