قال الرئيس اللبناني ميشال عون, إن بيروت تستخدم الطرق الدبلوماسية لمواجهة الادعاءات "الإسرائيلية" بشأن منطقة نفط وغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ونشر عون التصريح على حسابه على تويتر وقال فيه ”لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية “.

وكان عون قد اعتبر أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيجدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز في البحر المتوسط تهديد للبنان وسيادته على مياهه الإقليمية.

وقال عون عبر تغريدة نشرها حسابه على "تويتر": "كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان، وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية".

وكان ليبرمان قال خلال مؤتمر للأمن في "تل أبيب": "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، هذا يمثل استفزازا وتحديا سافرا لنا".