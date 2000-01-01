قال مسؤول أمريكي أمس الخميس، إن النظام السوري يطور أسلحة كيمياوية جديدة.

وأضاف "نحتفظ بحق الرد عسكرياً لمنع النظام السوري من استخدام الكيمياوي".

وتابع, أن نظام الأسد واصل استخدام الكيمياوي ولكن بكميات أقل منذ إبريل.

وزاد "إذا لم يضغط المجتمع الدولي على الأسد فإن الأسلحة الكيمياوية السورية ستنتشر".

كما حذر المسؤول الأمريكي من وصول الأسلحة الكيمياوية السورية لـ "شواطئ" الولايات المتحدة.

وكان دبلوماسيون وعلماء، قد أعلنوا قبل يومين، أن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيمياوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين حصل في سوريا، مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لنظام بشار الأسد كانت وراء الهجوم.