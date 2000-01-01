قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "منزعج وقلق للغاية"، إزاء تقارير حول العثور على 5 مقابر جماعية لمدنيين من أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي ميانمار.

وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "هذه تقارير مزعجة ونحن قلقون للغاية (..) إنها تؤكد ضرورة الوصول الإنساني إلى داخل ولاية راخين (أراكان)، وللأسف حتى الآن لم نتمكن من ذلك".

وتناقلت وسائل إعلام عالمية، بينها "أسوشييتد برس" الأمريكية و"بي بي سي" البريطانية، تقارير عن اكتشاف 5 مقابر جماعية لم يعلن عنها سابقًا، في قرية "غو داربين" في ميانمار.

وأظهرت تسجيلات مصورة بأجهزة هواتف نقالة، أفرادًا يرتدون الزي العسكري لقوات الجيش والأمن في ميانمار، وهم يذبحون مدنيين، فيما أكدت شهادات عشرات من الناجين المقيمين حاليًا في مخيمات "كوكس بازار"، شرقي بنغلاديش، دفن الضحايا بمقابر جماعية في تلك المنطقة.